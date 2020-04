'Soy un idiota': Ministro de Salud renuncia al no respetar la cuarentena

En Nueva Zelanda están hace dos semanas en cuarentena, como una forma de seguir las recomendaciones de las autoridades y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para combatir la propagación del coronavirus.

Medidas que han adoptado la mayoría de los nezelandeses, siguiendo las instrucciones de sus gobernantes. Sin embargo, fue el propio ministro de Salud que no respetó la cuarentena, desatando una ola de críticas.

David Clark pensó que era una buena idea trasladarse en auto junto a su familia para hacer un poco de deporte. "Esta era mi única oportunidad de hacer algo de ejercicio durante el día", dijo Clark para explicar lo que había hecho.

Pero fue la propia autoridad la que le tomó el peso a lo que había hecho, además de la ola de críticas que recibió. Por ello, tomó una drástica decisión: renunció a su cargo.

"No quiero darle a nadie la percepción de que tomo estos asuntos a la ligera. Sé que ahora no es el momento para que las personas hagan deportes de riesgo", dijo Clark según recoge la prensa local.

El ahora, ex ministro, reconoció que fue un error y que "decepcioné a los neozelandeses", ya que "no hay forma de evitarlo. Me equivoqué". completamente".

"Es mi culpa. No reparé en eso incluso en la noche anterior cuando me estaba preparando para el comité selecto. Pensé detenidamente si había algo más que hubiera hecho que pudiera haber violado las reglas y fue muy obvio para mí. Me sentí como un completo idiota", reconoció.

"No estoy poniendo excusas. Es inaceptable que rompa las reglas", agregó.

Hasta el momento Nueva Zelanda tiene 1.160 casos confirmados y un fallecido, producto del coronavirus.

