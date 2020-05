Obstetra abraza a su hija después de 72 días trabajando en hospital: "Ya no llores, hijita"

Tuvieron que pasar 72 días para que una obstetra que trabaja en el hospital María Auxiliadora volviera a abrazar a su única hija. La mujer, quien se encuentra laborando durante 24 horas en plena pandemia, recibió una hermosa sorpresa por el día de su cumpleaños.

"Cuando me propusieron hacerle esta sorpresa y poder verla tuve nervios, emoción y más miedo. No nos hemos visto estos días para evitar ponernos en riesgo, pero sabía que esto sería con todas las precauciones del caso. (...) Ella me había dicho que no quería que le mande una torta porque no quería soplar la vela sola. Se me estrujo el corazón", contó su hija.

Asimismo, habló de lo difícil que fue para ella controlar los nervios. "Cuánto tiempo había pensado en cómo sería nuestro reencuentro. Me imaginé mil veces abrazándola y llorando. Y así fue. (...) Quería que ese momento sea eterno. Ella reía, de nervios y sorpresa. Una mujer dura y derecha, pero amorosa como ella sola. Que te abraza y te pregunta mil veces si la quieres. La mujer que me da calma y paz. Eso fue lo que sentí en ese momento. Por fin, mamita, solo le repetía. 'Ya no llores, hijita. Estoy bien', me decía", agregó.

