¡Para 2 'afortunados'! Ofrecen trabajo con todo pagado en una isla de Irlanda

Una tentadora oferta de trabajo se viene ofreciendo en las redes sociales para que dos personas laboren con todo pagado en una remota isla de Irlanda.

A través de Twitter, el departamento de turismo de Great Blasket Island anunció que busca a dos personas dispuestas a mudarse allí por seis meses con todos los gastos de permanencia pagados.

“Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos”, señala la publicación.

Pese a que la oferta es muy tentadora, no se ha dado detalle si este trabajo será remunerado. Esta isla, escasamente poblada, se ubica al suroeste de la costa irlandesa y cuenta con espectaculares paisajes de montaña, restos prehistóricos, abundante vida marina y una rica flora y fauna.

No se descarte que el anuncio no sea apto para todos, ya que las autoridades advirtieron que el agua potable en el lugar es limitada, que carece de energía eléctrica y no hay duchas ni agua caliente.

Asimismo indican que los candidatos deben tener buena condición física y excelentes habilidades de comunicación con las personas.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH