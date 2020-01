¡Ola de frío en Miami! advierten que pueden caer iguanas congeladas de los árboles

Mientras Australia lucha con los más feroces incendios forestales en toda su historia, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, sus habitantes están sufriendo con el frío extremo.

El sur del Estado de Florida está atravesando por una ola de frío al punto que ha obligado a las autoridades a advertir a la ciudadanía que tengan precaución con las iguanas congeladas que puedan caer desde los árboles.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

? NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020