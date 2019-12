"No entiendo porque la gente es tan envidiosa": Policía Josmery Toledo se defiende

La Policía Nacional del Perú abrió un proceso disciplinario a la suboficial de tercera Jossmery Toledo por el “uso indebido de su uniforme”. A través de su cuenta de Instagram, la policía se pronunció y se mostró en contra de las medidas adoptadas por la institución.

“Lamentablemente nuestros enemigos, de los policías, es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre, nunca me dejaré vencer por gente que les quiere hacer daño”, escribió.

Asimismo, aseguró respetar a su institución. “No hago nada malo vistiendo el uniforme, yo respeto y amo mucho mi institución y valoro todo lo que me brindó, y para finalizar, llevo tres años en el gym y los resultados que tuve nadie me los puede quitar. Su físico puede cambiar cuando se lo proponen”, agregó.

¿Qué desató la polémica?

En su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió un video suyo realizando un reto viral. En las imágenes, primero aparece con el uniforme de policía para luego cambiar ‘por arte de magia’ a un sensual vestido rojo que resalta su figura.

