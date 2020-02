Ollanta Humala sobre caso 'Club de la Construcción': "Lo que estoy viviendo es un acoso judicial"

El fiscal Germán Juárez incluyó como investigada a la exprimera dama, Nadine Heredia, en el caso ‘Club de la Construcción’, luego de que el colaborador eficaz 4-2019 señalara que la esposa de Ollanta Humala recibía maletines con presuntas coimas. En entrevista con Pilar Higashi, el expresidente aseguró que viene siendo acosado por el Poder Judicial.

“Mentiría si digo que no me lo esperaba o es una sorpresa. Lo que estoy viviendo es un acoso judicial, no creo haya un ejemplo que pueda compararse con lo que estamos viviendo. No me sorprende nada de la Fiscalía. Desde el año 2015, estamos enfrentando una serie de procesos dentro y fuera del Congreso. Mi esposa tiene más de quince procesos, la cereza de la torta sería el ‘Club de la Construcción’”, declaró Ollanta Humala en ‘Sin Rodeos’.

Asimismo, sobre las acusaciones contra su esposa Nadine Heredia agregó: “Estoy indignado porque al presidente de la República y a su esposa los agarran de punchimbol para todo. Este tipo de gente que ha tenido malas prácticas, formando el cártel de empresas, cuando ya se ven acorralados, le echan la culpa al presidente”.

