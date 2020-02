Ollanta Humala: "Se creó una leyenda urbana de que no tenía carácter"

Ollanta Humala respondió a las revelaciones de los colaboradores eficaces contra su esposa. El expresidente de la República brindó una entrevista a ‘Sin Rodeos’ y reveló detalles sobre su defensa ante investigación por actos de corrupción. Humala también habló sobre el rumor que se corrió durante su mandato de que “no tenía carácter”.

“Muchos decían que era autoritario y pueden preguntarles a los ministros cómo los he tratado, con respeto, pero de manera muy dura. Entonces la mejor forma de atacar políticamente a una persona es atacar sus fortalezas. Si yo tenía un carácter así, había que decirle que era ‘sacolargo’”, declaró Ollanta Humala.

Asimismo, agregó: “En la declaración, este colaborador está hablando cosas que no tienen relevancia penal, pero quiere poner cosas mórbidas. Se creó una leyenda urbana de que no tenía carácter, pero los que me conocen saben que no era así. (…) Están tratando de salvar sus pellejos manchando la honra y el honor de mi esposa y el mío, por eso estoy indignado”.

