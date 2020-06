La OMS estima tener la vacuna contra el Covid-19 para fin de año

En un escenario optimista, cientos de millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 deberían estar disponibles para fin de año, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La directora del equipo de científicos de la entidad, Soumya Swaminathan, dijo en una conferencia virtual, "tengo esperanza, soy optimista", agregando que "si tenemos suerte, habrá una o dos vacunas exitosas a finales de año". Asimismo, precisó que para 2021, el organismo confía en que haya disponibles otros 2.000 millones de dosis.

Swaminathan añadió que la OMS espera contar para el año próximo con "2.000 millones de dosis" y "de una a tres vacunas efectivas para distribuir en el mundo".

No obstante, ha insistido en que estas cifras no son certezas y que dependen del resultado final de los ensayos clínicos que se llevan a cabo para intentar encontrar una vacuna.

