La OMS dice que es 'muy raro' que los asintomáticos con covid-19 puedan transmitir la enfermedad

La jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS dijo en conferencia de prensa que: "a partir de los datos que tenemos, todavía parece muy raro que una persona asintomática realmente pueda transmitir el virus a un individuo secundario".

La OMS asegura que debe seguir investigando para llegar a una conclusión real sobre qué ocurre con las personas asintomáticas, pero los datos obtenidos de los diferentes estudios, hasta el día de hoy, no pueden sugerir que sean un factor de contagio.



Muchos expertos consideraban que los asintomáticos eran el gran peligro de expansión del virus ya que no sabías quienes lo tenían o no, o si entrabas en contacto con alguien portador del virus y no te enterabas. Pero, ahora, la OMS lo niega y aseguran que no existen datos para poder llegar a la conclusión que los asintomáticos son un factor de contagio.