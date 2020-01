Orangután hembra tiene amorosa reacción al ver a mujer amamantando a su hijo

En Facebook se ha vuelto viral un tierno video, que muestra la amorosa reacción que tuvo un orangután hembra al ver a una mujer amamantando a su pequeño hijo. Las imágenes han emocionado a cientos de usuarios.

Gemma Copeland, de 30 años, disfrutaba de sus vacaciones en Viena junto a su pareja Shane, de 31 años, y su menor hijo de tan solo 15 semanas de nacido. Mientras la pareja caminaba por el área de los orangutanes, el pequeño comenzó a llorar porque tenía hambre y su madre empezó a darle pecho. Ante esta acción, la protagonista del viral de Facebook se pegó al cristal de su santuario para observar el amoroso momento.

“Fui a la ventana para mirar más de cerca y me senté para que mi hijo pudiera ver al orangután. No quería asustarla. Ella se sentó junto a mí, me miró directamente a los ojos y levantó la mano como para tocar a mi hijo. Yo estaba asombrada con esta criatura”, escribió Gemma en su publicación.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el hecho llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.