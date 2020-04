Paciente con coronavirus muerde en la cara a enfermera para escapar de la cuarentena

La ansiedad, angustia e incertidumbre se ha apoderado de muchas personas por el miedo a contraer coronavirus. Tanto es así que, en la provincia china de Cantón, un paciente que dio positivo de COVID-19 mordió a una enfermera al intentar escapar del hospital.

El sujeto, identificado como Okonkwonwoye Chika Patrick, ciudadano nigeriano de 47 años, que había llegado al país el 20 de marzo, fue hospitalizado para iniciar el tratamiento correspondiente tras confirmarse que era portador del virus.

No obstante, a poco más de una semana en el centro de salud, el sujeto intentó escapar de la sala de aislamiento. En ese momento, una enfermera trató de detenerlo, pero él la empujó, la comenzó a golpear y, por último, la mordió en el rostro.

Tras el ataque, Chika Patrick fue detenido por personal de seguridad. Actualmente se encuentra con vigilancia policial mientras se investigan los hechos. En la ciudad de Qingdao en la provincia de Shandong, en el este del país, también se supo del caso de tres extranjeros que el último jueves intentaron saltar la fila del test de COVID-19.

The Nigerian’s name is OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK. He had hurt the nurse as this video showed. pic.twitter.com/u0NeURFM8j