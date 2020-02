Padre del joven suicida del metro: "Estoy buscando respuestas"

El padre de Alvaro Daniel Rosales, el joven que atento contra su vida lanzándose a las vías del metro de Lima, tuvo unas sentidas palabras sobre lo sucedido y expreso el poco apoyo que ha sentido por parte de las autoridades, para ayudarlo a esclarecer el caso.

“Fui a verlo en la mañana a buscarlo, y cuando salí de la ducha me llego al WhatsApp la foto del accidente. Estoy buscando respuestas todavía, he encontrado su Facebook abierto en su cuarto y he tratado de hablar con todas las personas que están ahí. Llame a la comisaría de San Borja y no saben nada, llame al serenazgo y no saben nada, llame a SAMU y me dijeron que me acerque, en la estación no me dejaron entrar, tuve que entrar a empujones y cuando llegue a meterme me dijeron que ya se habían llevado el cuerpo”

En estos momentos se sabe que el joven va ser velado en una ceremonia privada en el distrito de Chorrillos, sus familiares han tomado esta decisión a raíz de lo sucedido.