Por culpa de una palomita de maíz en los dientes terminaron operándolo del corazón

Seguramente Adam Martin nunca imaginó que una palomita de maíz le iba a provocar complicaciones en su corazón que lo terminaría llevando al quirófano.

Este bombero británico de 41 años sufrió una infección en sus encías luego que con una tapa de bolígrafo, un trozo de alambre y un clavo, intentara sacarse la palomita de maíz alojada en sus dientes.

Una semana después comenzó a sentir fatiga y dolores de cabeza por lo que fue a visitar a su médico. El profesional lo envió a la casa con un tratamiento a base de medicamentos, según señala Fox News.

"Popcorn stuck in man?s tooth leads to life-threatening infection, open heart surgery." The connection between healthy teeth/gums and a healthy heart is very real. Take care of both!!https://t.co/MX0lrrfUwP#Popcorn #Infection #Heart #Teeth #Gums #Surgery pic.twitter.com/vid8MHRYxW

? Eric G. Jackson, DDS, MAGD (@EJacksonDDS) January 8, 2020