Pánico por el coronavirus: Mujeres se agarran a golpes por papel higiénico en supermercado

El temor por el coronavirus ha causado desesperación en muchas personas por abastecerse de artículos de primera necesidad. Tanto así que, en Australia, tres clientas de un supermercado de Sidney se enfrascaron en una brutal pelea por un paquete de papel higiénico.

El video, grabado por un testigo, muestra cómo las mujeres se empujan, gritan y luchan por un carrito de compras lleno de papel higiénico. "Solo quiero un paquete", exige una de ellas. "No, un paquete no", responde la otra, antes de que dos trabajadores intervengan en la discusión.

Ante lo ocurrido, Andrew New, inspector interino de la Policía de Nueva Gales del Sur, pidió a sus compatriotas que "no entren en pánico cuando vayan de compras" y recordó que "cualquier persona involucrada en un comportamiento así podría cometer un delito y terminar ante un tribunal".

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D