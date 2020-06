Peleador de la UFC amenaza con ''enviar al hospital'' a saqueadores durante los disturbios en Estados Unidos

Las protestas en Estados Unidos han estallado por todo el país por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis y, en varios estados, además de ser pacíficas, muchos han aprovechado para saquear y destruir propiedad privada.

Este es caso de la tienda del padre de un peleador de la UFC, Belal Muhammad, que fue totalmente destruída. Al peleador de artes mixtas le pareció repugnante lo sucedido y mandó un mensaje de advertencia en sus redes sociales. El que se encuentre saqueando o realizando actos de vandalismo será enviado al "hospital"

Publicó la foto del negocio de su padre destruida en redes sociales y criticó la protesta en su ciudad. Solo salen para 'destruir y robar' afirmó.

15 years my dad supported our family with this shop pic.twitter.com/cUf6tca9sN