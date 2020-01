Perrita con curiosas cejas se vuelve viral en redes sociales

En Instagram se ha vuelto viral una publicación, que muestra a una curiosa perrita con cejas completamente diferentes a las que normalmente tienes los perros. Las fotos han llamado la atención de cientos de usuarios, quienes se encargaron de volver en toda una estrella a la pequeña.

Los veterinarios del albergue atribuyen el divertido aspecto de la perrita a un posible cruce con la raza canina ‘Husky’, la cual se caracteriza por presentar “cejas” o pelaje más oscuro encima de los ojos. No obstante, las cejas del can son tan bien definidas y oscuras que es imposible no asombrarse.

Oksana, una joven rusa amante de los perros se topó con la publicación de las fotos del albergue en Instagram y se enamoró instantáneamente. Hoy, ella maneja la cuenta oficial de la que ahora se llama Frida, en honor a la pintora mexicana Frida Kahlo y su famoso ‘look’ de uniceja.

Las imágenes llegaron a volverse virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el hecho en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.