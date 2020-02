Perrita con discapacidad le enseña a su compañero a andar en silla de ruedas

En Facebook se ha vuelto viral un video, que muestra como una perrita con discapacidad tuvo un lindo gesto, al enseñarle a su amigo perro, como usar la silla de ruedas. Las imágenes han conmovido a cientos de usuarios.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook, se observa a la dueña de los perros en un parque, caminado delante de ellos mientras los llama por su nombre para que avancen. No obstante, uno de los canes, que, al parecer, no puede andar bien en silla de ruedas, no puede caminar, y su compañera avanza corriendo con la cabeza volteada delante de este mostrándole cómo se debe andar.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias en algunos países como España, Estados Unidos y México.