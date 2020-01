Perrita se mete a una maratón después de orinar y termina en séptimo lugar

En Facebook se ha vuelto viral, una publicación que muestra a una perrita llamada Ludivine, que sin entrenar ni calentar, se aventó medio maratón cuando la dejaron salir a hacer pipí. El hecho ha conmocionado a las redes sociales y recibido el apoyo de cientos de usuarios.

Ludivine, una Bloodhound de 2 años, estaba haciendo del baño cuando vio a muchas personas empezando a correr, por lo que decidió unirse a la fiesta sin avisar. Dado que no había ninguna regla que dijera que solo los humanos pueden participar, la cachorra rápido se unió al maratón. Sorprendentemente, eso no fue todo, ya que la perrita no solo terminó la carrera, sino que incluso obtuvo una medalla para reconocerle su gran esfuerzo. La hermosa terminó en séptimo lugar con un tiempo de 1:32:56, aun haciendo varias paradas para oler flores y jugar en algunos arroyos. ¡Un registro espectacular!

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a cientos de usuarios que no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el hecho llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.