Perrito con cáncer realiza su última caminata en dirección al veterinario y conmueve a las redes

En Twitter se ha vuelto viral un video, que muestra a un perrito enfermo de cáncer, de nombre ‘Murphy’ dando sus últimos pasos en dirección a la veterinaria. Las imágenes le han roto el corazón a cientos de usuarios en redes sociales y se han popularizado con gran rapidez.

Sabiendo que a su fiel amigo le quedaba poco tiempo de vida, el dueño del perrito llamado, Dale Thompson decidió actualizar a sus seguidores y compartió un video en el que se ve a Murphy caminando lentamente por la calle, pasos que serían los últimos del can.

“Murphy caminó al veterinario hoy por última vez. Entró con dignidad, claridad y honor. Dejó este mundo de la misma manera en que entró: con estilo, gracia y felicidad”, escribió con mucha pena Thompson.

Las imágenes se volvieron virales con rapidez, gracias a cientos de usuarios quienes no dudaron en compartir el hecho en sus perfiles personales. Además, el hecho logro a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.

Murphy walked to the vet today for the last time. He walked in with dignity, clarity and honour.



He left this world the same way he came into it: With style, grace and happy.



RIP my friend