Perrito chihuahua trepa reja para tener emotivo reencuentro con su dueño

En Facebook se ha vuelto viral un video, que muestra el preciso momento en que un perrito, hace todo su esfuerzo para subir una reja y reencontrarse con su dueño. Las imágenes se volvieron muy populares en poco tiempo y han conmovido a cientos de usuarios.

El astuto can no dudó en trepar el alto cerco para llegar a donde estaba su amo, al inicio se le veía un poco dubitativo; sin embargo, tomó coraje y decidió seguir con el obstáculo. Las imágenes cuentan con más de 122 mil reproducciones, 2 mil likes y casi 500 comentarios.

Al llegar a lo más alto del obstáculo, el can mira abajo como arrepintiéndose, no obstante, la altura no hizo doblegar su elección y finalmente saltó la enorme reja. Al aterrizar el perro camina como si nada hubiera sucedido en dirección a su hogar.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias en algunos países como España, Estados Unidos y México.