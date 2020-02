Perrito espera desde hace 20 días a dueños que lo abandonaron en la puerta de su casa

En Facebook se ha vuelto viral, la triste historia de un perrito llamado ‘Cupido’, quien estuvo esperando a sus dueños en la puerta de su casa, por 20 días. Las imágenes se volvieron muy populares en poco tiempo.

El can no sabía que sus dueños vendieron la casa, guardaron los muebles y se fueron sin él. Cupido, día tras día, esperaba sentado firme en la escalera de la puerta de la vivienda, esperanzado en que volverían, pero no fue así.

Indignado vecinos, al ver la triste situación, se comunicaron con anine Guido, presidenta de Speranza Animal Rescue para informarle el estado de abandono en el que se encontraba el perro.

Las redes sociales del centro de animales se han visto abarrotadas de comentarios por el can, cientos de personas escriben para saber cómo adoptarlo; sin embargo, Janine menciona que aún no es posible, pues el maltrato animal que sufrió Cupido tiene que ser sanado para que cuando tenga un nuevo hogar se adapte con normalidad.

Las imágenes se volvieron virales en muy poco tiempo, gracias a cientos de usuarios quienes no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el hecho llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos paises como España, Estados Unidos y México.