Perrito lanza mirada desafiante a chofer que le tocó el claxon

En TikTok se ha vuelto viral un video,que muestra el momento exacto, en el que un perrito le hace frente a un joven que le toco el claxón, las imágenes no tardaron en volverse populares en redes sociales.

VEA TAMBIÉN: Monito bebe es captado tratando de levantar a su mamá muerta

Como podrás apreciar en el video, el joven empieza a grabar al simpático animal luego de tocarle el claxon. Aunque al comienzo el perro no reacciona con el ruido, finalmente decide dar la media vuelta y mirar muy desafiante al conductor.

Para sorpresa del chofer, el perro no solo lo miró de mala forma, sino que también se paró en dos patas, como si estuviera buscándole pelea. Esto hizo reír al conductor que no dudó en subir el video a TikTok, donde no tardó en volverse tendencia en otras redes sociales.

Las imágenes no tardaron en volverse virales, gracias a cientos de usuarios quienes no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el hecho se posiciono dentro de las tendencias de algunos paises como España, Estados Unidos y México.