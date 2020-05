Perrito llora desconsoladamente al ver su casa totalmente consumida por el fuego

El desgarrador llanto de un perrito al ver su casa deestruida por un incendio ha conmovido en redes sociales. Las imágenes corresponden a la tarde del pasado miércoles 13 de mayo, cuando un incendio consumió 25 locales comerciales en Guadalajara, Jalisco (México) y se han viralizado en redes sociales.

"Hoy tuve la oportunidad de grabar esta escena, siempre es triste cubrir estos eventos, más cuando las personas pierden su patrimonio, eso siempre duele, pero hoy, este perrito tambien lloró al ver su casa consumida por un incendio. Me dió tristeza, no lo voy a negar", escribió un usuario en Twitter.

En las imágenes, se puede ver al can sostener un cartón quemado con su hocico, mientras llora al ver a los bomberos combatiendo el fuego. Afortunadamente, no hay reportes de personas lesionadas por el incidente, no obstante, muchas personas perdieron su fuente de ingresos.

Hoy tuve la oportunidad de grabar esta escena, siempre es triste cubrir estos eventos, más cuando las personas pierden su patrimonio, eso siempre duele, pero hoy, este perrito tambien lloró al ver su casa consumida por un incendio. Me dió tristeza, no lo voy a negar. pic.twitter.com/o3tKuwUKQn — Enrique Bustos (@kikebubs) May 14, 2020

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO