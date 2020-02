Perrito engreído se niega a caminar por la calle y su dueño tiene que cargarlo en su espalda

En Facebook se ha vuelto viral un video, que muestra el momento exacto en el que un perro que paseaba con su dueño, se cansó de caminar y decidió que lo tenían que cargar. Su dueño no tuvo más opción que hacerlo para poder llevarlo a casa.

Como se puede ver en el video, un joven que estaba paseando a su perro se dio cuenta que el can ya no quería seguir caminando, pues estaba cansado, por lo que no tuvo mejor idea que levantarlo del suelo y colocarlo en su espalda para transportarlo. Una persona que vio este hecho tomó su celular y captó todo el momento para luego publicarlo en redes sociales.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias en algunos países como España, Estados Unidos y México.