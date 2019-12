Perrito salva a mujer de ser asaltada por ladrón que llevaba un arma

En YouTube se ha vuelto viral un video que muestra el preciso momento, en que un perrito callejero no dudo en ayudar a un mujer que estaba siendo asaltada por un ladrón que portaba una pistola. La valentía del can no tuvo límites y termino por alejar por completo al delincuente de su cometido.

En el video se puede ver cómo tras presenciar el asalto, dos perros conocidos en el vecindario, acudieron ante los gritos de la desesperada muchacha. Los canes se abalanzaron contra el delincuente entre ladridos y mordidas. El maleante, asustado, salió corriendo del lugar sin llevarse las pertenencias de la mujer.

Las imágenes no tardaron en volverse virales, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir las imágenes en sus perfiles personales. Además, el hecho llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.