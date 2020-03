Cachorro atrapado en grieta clama por ayuda y es hallado en terrible escena

¡Desgarrador! El video del rescate de un cachorrito se ha hecho viral en Facebook, donde los cibernautas no evitar quebrarse al escuchar los chillidos del animalito, que se encontraba atrapado en la grieta de una granja en Estados Unidos, donde un valiente hombre luchó hasta el final por salvarlo.

VEA TAMBIÉN: Perrito en adopción sonríe a las personas que pasan y conmueve en redes sociales

Vía Facebook. En el clip se observa cómo el hombre queda atónito al darse cuenta que los sonidos que escucha vienen de un perro bebé que había caído en una grieta, pero lo más asombroso es que el cuerpo del can estaba completamente hundido, solo se podía ver su cabeza.

VEA TAMBIÉN: Samahara Lobatón reaparece y envía fuerte mensaje tras conciliación de su madre con Jefferson Farfán

No obstante, esto no impidió que el héroe sin capa inicie una lucha interminable por liberarlo de ese sufrimiento. Primero usa una pala y al ver que no obtiene resultados positivos, opta por mojar la tierra y de esta forma logra rescatar al can, que luego fue llevado a una veterinaria para las revisiones respectivas.