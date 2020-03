Perro enloquece tras recibir 400 pelotas en su cumpleaños

No hay forma de recompensar la felicidad que nos brindan día a día nuestras mascotas. Sin embargo, la dueña de un pastor belga malinois quiso darle una gran sorpresa a su amado perro.

Tras recordar el cumpleaños de su can, pensó en ir a lo grande y sabía que un par de pelotas no era suficiente, de manera que no decidió comprar 30, ni 60, ni mucho menos 200 pelotas, decidió comprar 400 pelotas de tenis.

Cuando llegó el día, decidió darle la gran sorpresa y tiró todas las pelotas. “Al principio, estaba un poco confudido”, Dijo Clyde. “Le tomó cerca de cinco segundos comenzar a correr como un loco por la emoción”.

A pesar de que la casa aún seguía cubierta de pelotas, la dueña solo pensó en quedarse con algunas para su perro y el resto donarlas a un refugio local.