Perro espera hace tres meses a su dueño pero este falleció por Covid-19

En febrero pasado, un adulto mayor llegó a urgencias del hospital Taikang de Wuhan (China), con serias complicaciones y síntomas derivados del coronavirus. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el hombre falleció a los cinco días.

A pesar de que su muerte ocurrió hace tres meses, un amigo sigue esperando que le den el alta médica. Se trata de su inseparable perro que no sabe que su querido amo dejó este mundo.

"Nunca salió del hospital. Fue increíblemente leal. Primero me familiaricé con el perro y, después, lo traje a la tienda. Cada mañana, cuando abría, estaba allí esperándome, hasta que me despedía al final de cada día", dice a New York Post, Wu Cuifen, dueña de un almacén y quien se ha encargado de alimentarlo todo este tiempo.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

