Perro interrumpe a meteorólogo de la forma más adorable que verás hoy

Un meteorólogo de Florida fue invadido por su hambriento perro, quien saboteó su informe en vivo saltando sobre su regazo y golpeando su computadora.

El meteorólogo de FOX WTVT, Paul Dellegato, estaba anunciando el segmento del tiempo en su casa cuando su adorable golden retriever, Brody, saltó para pedir algo de comer.

"El mapa no se moverá porque golpeó la computadora con la cabeza, así que déjame verbalizar el pronóstico, ¿de acuerdo?" Dellegatto dice en el video, haciendo todo lo posible para continuar.

Luego, el perro desaparece y se acerca la cámara pensando que encontrará algo de comer. "Eso no es bueno”, dice su dueño.

En redes sociales destacaron el hecho que el meteorólogo tiene una foto de su perro enmarcada en su mesa. Se ha convertido en la transmisión del tiempo más adorable de todas.

This is the best weather forecast in the history of television news pic.twitter.com/LhmoJDCkbZ