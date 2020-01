Perro salva a ciervo que se encontraba ahogándose en el mar

En Facebook se ha vuelto viral un video, que muestra el preciso momento en que un perrito, no dudo en meterse a nadar al mar, para rescatar a un ciervo que se estaba ahogando. El hecho se ha vuelto muy popular en poco tiempo.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y Twitter, muestran el preciso momento en que el can se sumerge en el agua y nada hasta a la orilla sosteniendo el cuerpo débil del ciervo en su trompa.

Como se ve en el clip viral, tras arrástralo hasta la orilla, el can jala al ciervo a un costado e intenta reanimarlo al ver que apenas podía moverse. No obstante, pese a los trompazos que le da en el cuerpo, el animal parece no reaccionar y empieza a llorar lamentando el estado de su compañero.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias en algunos países como España, Estados Unidos y México.