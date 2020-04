¿Por qué los perros caminan en círculos antes de acostarse?

De seguro quienes tienen perros se han percatado de los movimientos que hacen sus mascotas antes de ponerse a descansar. Se trata de un verdadero ritual para los caninos, que suelen caminar en círculos antes de acostarse.

La mayoría de los perros tienen esta actitud que han heredado de sus grandes ancestros: los lobos. "Muchos expertos en canes creen que el ritual de dar vueltas en círculos antes de acostarse no es para nada heredado", admite Lynn Buzhardt, veterinaria y propietaria de un centro animal en Zachary, Luisiana, a la revista Southern Living.

"Sin embargo, los lobos también tienen este curioso comportamiento, de tal modo que los perros domésticos tienen esta predisposición genética a hacerlo", agrega la experta en comportamiento de animales.

Por tanto, se puede decir que se trata de una danza arcaica que viene directamente de sus parientes lejanos, los lobos. Al parecer, el propósito de este acto responde a razones de supervivencia. "Dar vueltas en círculos antes de acostarse en un acto de autopreservación que apunta a la que el lobo necesita hacerlo por si tiene que defenderse de un ataque en el mundo salvaje", asegura Buzdhart. "Dar vueltas de 360 grados le permite echar un último vistazo a posibles depredadores antes de acostarse", explica.

Es evidente que los perros domésticos no están pensando en esto cuando lo hacen, ni tampoco lo realizan para observar el horizonte en busca de posibles amenazas. Pero aunque el can se sienta cómodo y seguro en el hogar, se trata de un movimiento en cierta forma inconsciente que han heredado después de tantos siglos de evolución. Lo que antes era una técnica de defensa, ahora simplemente se ha convertido en un hábito.

Pero también responde a una razón más sencilla, que es hacer su lugar de descanso más confortable. Los perros que no son doméstico no cuentan con lujos como un sofá o un cojín donde poder echarse la siesta, por lo que necesitan procurarse un lugar cómodo y tranquilo, en el que no haya rocas ni ramas, y esto les ayuda en esa tarea.

