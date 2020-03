Juego que simula el contagio de virus dona un cuarto de millón para combatir el coronavirus

Ndemic Creations, desarrolladora encargada del juego Plague Inc, ha decidido donar 250,000 dólares entre “Coalition of Epidemic Preparedness Innovations” y la Organización Mundial de la Salud.

"Hace ocho años, nunca imaginé que el mundo real se parecería a un juego de Plague Inc. o que tantos jugadores estarían usando Plague Inc. para ayudarlos a superar una pandemia real", dijo James Vaughan, creador de Plague Inc “Estamos orgullosos de poder ayudar a apoyar el trabajo vital de la OMS y el CEPI mientras trabajan para encontrar una vacuna para COVID-19”, anuncian.

En el actual contexto, Plague Inc. tendrá un nuevo modo de juego. Ya no te encargarás de destruir a la humanidad con alguna plaga, virus o bacteria, ahora te encargarás de salvar al mundo.

La actualización será gratis para todos.