PlayStation 5: Mira hoy la presentación oficial de la nueva consola de Sony

Llegó el día esperado para los fanáticos de PlayStation. Hoy, 11 de junio, será el lanzamiento oficial de la nueva consola de Sony, 'PlayStation 5'.

Entre los anuncios más esperados de hoy, se encuentra uno que hay sido el diferencial y que le permitió a PlayStation destacarse ante su competencia: el precio. Se especula que puede estar entre 400 a 500 dólares, pero hoy se terminan los rumores.

Además, un gran número de desarrolladores y figuras de la escena del mundo de los videojuegos han creado expectativa sobre nuevos juegos y exclusivos para PS5.

La presentación será a las 3:00 p. m. hora Perú y lo podrás ver desde sus canales de Youtube, Facebook y Twitch.



See you at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/ncV6uVhMp9 pic.twitter.com/jvHMS76MBJ