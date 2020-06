PlayStation 5: Sony confirma la nueva fecha del evento 'The Future of Gaming'

¡No más rumores! La nueva fecha oficial en donde Sony PlayStation presentará diversos títulos que se podrán disfrutar en su próxima consola, la PlayStation 5.

Originalmente, la presentación estaba prevista para ser desarrollada el 4 de junio, pero debido a las protestas que se viven actualmente en Estados Unidos el evento tuvo que ser pospuesto de forma indefinida.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd