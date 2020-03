Pokémon GO dará gratis 100 Poké Balls para jugar durante la cuarentena

Buscando ahora mantener a las personas en sus casas por motivos de la cuarentena en muchos países, Pokémon GO ahora da iniciativas para impulsar el juego desde casa, para así sumar medidas preventivas y poder combatir al coronavirus, por tal motivo, ha anunciado a través de su cuenta de twitter, nuevos regalos para sus jugadores.

Pues desde el día de ayer lunes 23 de marzo, unos paquetes especiales han sido habilitados en la tienda del juego, los jugadores podrán adquirir dicha compra especial que se irá actualizando constantemente día a día hasta el próximo 30.

Los usuarios tendrán la oportunidad de adquirir un paquete de 30 inciensos o 100 Poké Balls por el precio de 1 sola moneda cada uno. Si bien es cierto esta oportunidad no lo convierte del todo gratis, sin embargo, las monedas puedes ser obtenidas a través de batallas en gimnasios o manteniendo a tus Pokémon ahí, haciendo que sea más problable que puedas ganar una.

Until further notice, the following will be live in Pokémon GO.



3× Stardust and XP for the Daily Pokémon Catch bonus

Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week)

Gifts you can open daily = 30

Gifts in your inventory = 20 pic.twitter.com/3n9hsByO35