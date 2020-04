Policía con coronavirus denuncia abandono: "No esperen que tengamos que morir"

Un policía de la comisaría de La Victoria denunció este viernes que se encuentra abandonado y desatendido en la clínica Maison de Santé. El efectivo, que se identificó como el brigadier David Rodríguez Reyes, se grabó desde su cama en el centro hospitalario y lanzó un pedido de ayuda al propio presidente Martín Vizcarra y al ministro Carlos Morán.

“Les pido por favor, desde que hemos llegado ayer acá, cinco policías estamos a nuestra suerte. Hasta ahorita no aparece el médico, solo nos atienden las técnicas y hasta ahorita 11:20 de la mañana, no me dan medicación. He pedido por favor que venga el médico, a mi lado está mi colega, un superior que está pidiendo oxígeno y le han dicho que no hay. Vean el grado de abandono en el que estamos acá”, dice en el video.

Asimismo, hace una invocación al presidente Martín Vizcarra y al ministro del Interior. “Estoy hospitalizado en el ambiente 339. Hago un llamado al presidente Vizcarra como jefe supremo, venga visítenos porque nos tienen abandonados, no vienen los médicos no nos dan medicina. Ministro del Interior, usted como hermano mayor exija por favor, por favor no esperen que tengamos que morir para tomar acciones por favor, en esta clínica no hay buena atención, nos están dejando a nuestra suerte”, agrega.

