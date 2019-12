Policía Jossmery Toledo anuncia participación en videoclip de música urbana

La suboficial de tercera Jossmery Toledo, investigada por el “uso indebido de su uniforme”, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que pronto aparecerá en un videoclip de música urbana, que se estrenará el 2 de enero.

“Chico/as estoy muy emocionada, porque éste 2 de enero no te pierdas el estreno de Bam Bam, donde participé en esta linda experiencia grabando el videoclip musical junto a Franco Chiesa”, escribió Jossmery Toledo en Instagram.

Asimismo, en un video, Jossmery Toledo agradeció las muestras de apoyo. “Ya estoy mejor con todo lo que me está pasando... Estoy muy contenta y quiero agradecer por el apoyo y mensajes motivadores. Me siento bien respaldada por ustedes y quiero agradecer también al doctor que me está ayudando en este proceso”, señaló.

¿Qué desató la polémica?

En su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió un video suyo realizando un reto viral. En las imágenes, primero aparece con el uniforme de policía para luego cambiar ‘por arte de magia’ a un sensual vestido rojo que resalta su figura.

