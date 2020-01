Policía Jossmery Toledo sorprende al mostrar su antes y después: "Antes sufría bullying"

La fama de la policía Jossmery Toledo sigue creciendo como la espuma, la joven suboficial ya era conocida, pero a raíz de un video recientemente publicado sus fans se han multiplicado por miles. Pese la controversia, la joven ha seguido manteniendo actualizados a sus seguidores en redes sociales.

Una de las últimas revelaciones que hizo a través de una historia de Instagram es el motivo por el cual decidió dedicarse a la vida fitness. “Porque antes sufría de bullying, era muy delgada y hasta en el colegio y universidad me fastidiaban, eso me motivó a darle duro al gym. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano, y la verdad que me dio muchos resultados. La perseverancia y la paciencia son la receta”, respondió.

Jossmery Toledo también reveló los motivos por los cuales decidió ingresar a la Policía Nacional del Perú: “por vocación y familia policial, me parecía una carrera muy interesante y es muy linda si lo sabes aprovechar. Tiene muchas áreas muy interesantes donde puedes llenarte de conocimientos que más adelante te servirá como profesional”.

