Policía lleva a un hotel a víctima de violación ¡Y le exige tener sexo con él!

Una grave denuncia es la que realizó una mujer en contra de un policía estadounidense, a quien acusa de llevarla engañada a un motel, donde le habría exigido tener sexo con él.

De acuerdo a una publicación de la revista People, la mujer habría llegado hasta la estación de policía para denunciar una violación, tras lo cual el uniformado John W. Nissen se ofreció para llevar a la víctima a su casa.

Sin embargo, la mujer asegura que una vez en el automóvil, el policía se desvió del camino y condujo a otro lugar. Nissen la habría llevado a la dirección del supuesto violador y luego a un motel, donde le exigió que le practicara sexo oral. Además le dijo que llevara su caso a otra jurisdicción.

Kentucky cop John Nissen agreed to take sexual assault survivor home, but when he left the Police Dept, he drove the survivor to his home, then he drove her to a hotel, where he raped her. Where is #metoo & #timesup ? pic.twitter.com/F6Sto7Iiay — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 9 de mayo de 2018

Shelly Alvey, procurador general del condado de Bullitt, donde ocurrieron los hechos, dijo que el policía acusado reconoció viaras de las acusaciones en su contra y fue suspendido de su trabajo.

Nissen fue acusado por cargos de hurto mediante engaño, manipulación de un testigo y conducta oficial indebida.

Foto: Twitter.