"¡Esto no es un juego!": Policía llora de impotencia al ver que no respetan la cuarentena

Con la voz entrecortada, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) increpó a un grupo de conductores de la ciudad de Tarapoto, San Martín, a acatar el aislamiento social obligatorio dictado por el Gobierno y les pidió "tomar conciencia" para no exponer a sus familias al contagio del coronavirus.

El suboficial de segunda PNP, Edson Willy Vargas Saavedra de 31 años, se paró frente a los conductores de motos y mototaxis para advertirles que "están cometiendo falta, delito" y la multa por la grave infracción es 6,300 soles.

VEA TAMBIÉN: Policía Nacional del Perú confirma fallecimiento de efectivo con coronavirus

“La policía sólo cumple su función ¡Entiendan! (…) Están atentando contra la salud pública. Tomen consciencia, señores. ¡Esto no es un juego! Yo no estoy acá porque me gusta, también tengo familia y expongo a mi familia. Entiendan señores no hagan que las cosas se pongan más drásticas y las medidas sean otras”, dice el efectivo con la voz quebrada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO