"Tú lo provocaste": Policía en servicio golpea a su pareja hasta romperle la nariz en Santa Anita

Un policía en servicio, identificado como Yordan Torres Rojas, golpeó salvajemente a su pareja en Santa Anita hasta el punto de romperle la nariz. La agresión quedó registrada en un video que fue difundido en redes sociales.

Según RPP, Yordan Torres Rojas bajó del patrullero al darse cuenta que su pareja estaba conversando con otro sujeto y empezó a golpearla. La mujer, quien prefirió mantenerse en anonimato, resultó con la nariz rota y la ropa manchada de sangre producto de la agresión.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo: ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, declaró la agredida.

Autoridades se pronuncian

El Ministerio del Interior anunció una drástica sanción para el agresor. “Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer”, señalaron a través de su cuenta de Twitter.

Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el @MininterPeru establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer, incluyendo sanciones como el pase al retiro del efectivo agresor. (2/2) — Mininter Perú (@MininterPeru) February 21, 2020

