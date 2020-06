Policías de Miami se arrodillaron junto a manifestantes por la muerte de George Floyd

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía el pasado 25 de mayo en Powderhorn (Mineápolis), provocó protestas sin precedentes en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que obligó a la autoridades a decretar estado de sitio en las zonas más conflictivas.

Sin embargo, en Miami las protestas tuvieron un tono diferente en la ciudad de Coral Gables, en el estado de Florida, donde agentes de la Asociación de Jefes de Policía se arrodillaron como un gesto de solidaridad con la causa e incluso oraron con los manifestantes.

La Policía de Miami Dade, en Coral Gables, se pone de rodillas ante los manifestantes.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/Ks8hZM3c6f ? NoticiasMiami.com (@noticias_miami) June 1, 2020

Conscientes de que las manifestaciones y disturbios que se han registrado en los últimos días son reflejo de una problemática que se arrastra por décadas en la sociedad estadounidense, las autoridades y manifestantes se comprometieron a seguir con las discusiones sobre este tema para encontrar una solución a través el diálogo, según señala 12 News.

Algo similar ocurrió en la ciudad de nueva York, donde agentes del departamento de policía siguieron el ejemplo de sus compañeros de Miami y se arrodillaron junto al resto de manifestantes.

"No lo esperaba. Es genial, es un buen detalle pero buscamos algo concreto. Cuando no nos pisen y nos disparen. Ese es el momento que busco. Es un buen inicio pero no es suficiente", aseguró Aleeia Abraham, activista que registró el momento en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Foto: Redes sociales

actualidad

favendano

policias-de-miami-se-arrodillaron-junto-a-manifestantes-por-la-muerte-de-george-floyd

nedmedia