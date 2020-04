Policías regalan torta de cumpleaños a niño que no pudo celebrarlo por la cuarentena

La policía entregó un pastel y cantó "feliz cumpleaños" para animar a Alexander, un niño del Bronx de 9 años que estaba triste porque tuvo que pasar su cumpleaños solo por la medida de cuarentena tomada en ese estado para evitar el contagio por coronavirus.

Cuatro oficiales del distrito 49 publicaron el video el martes de la escena conmovedora mientras le cantaban al niño desde una distancia social segura.

"Cuando escuchamos que este niño de 9 años estaba un poco desanimado porque no podía celebrar su cumpleaños afuera, queríamos asegurarnos de que su día fuera memorable al pasar con un pastel de cumpleaños", dijo el recinto en Twitter .

El video "me trae tanta alegría", tuiteó la senadora estatal del Bronx, Alessandra Biaggi. "Gracias @ NYPD49Pct por ir más allá para apoyar a nuestra comunidad en este momento difícil".



