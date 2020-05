"Por favor, ámame": la nota atada al collar de una perrita en la calle

Camino a realizar compras con su auto, Lionel Vytialingam, un hombre de Ipoh, Malasia, se topó con una cachorra que intentaba eludir el tráfico, y pues no dudó ni un minuto en estacionar su coche para ayudar al perrito. Lo que él no imaginaba era que tal encuentro con el cachorro cambiaría totalmente su vida.

“Las bocinas de los autos y las bicicletas le tocaban a la criatura que estaba perdida sin rumbo. Contuve el aliento cada vez que ella se desviaba hacia ellos”, contó el hombre a través de su cuenta de Facebook.

Trató primero de ganarse la confianza de la cachorra porque notó que tenía una nota atada a su collar. Después de unos minutos el pequeño can se animó y se acercó a Lionel, quien aprovechó para retirarle cuidadosamente el papel.

“¡Hola! Mi nombre es Siggy y soy la perrita más amorosa y atenta que jamás hayas visto. Mi dueño lamenta mucho haber tenido que dejarme aquí contigo, pero ya no puede cuidarme más (…) Por favor, llévame a tu casa. Por favor, déjame ser parte de tu familia. Por favor, ámame”, decía el mensaje que se viralizó en Facebook.

“Soy un goldendoodle, tengo cinco años y no he sido esterilizada. ¡Soy muy amable, nunca he mordido a nadie! Soy un buen perro guardián que se sentará frente a tu puerta todo el día y ladrará a cualquiera que venga a tu puerta. Hasta que me digas que pare. O si conozco muy bien a la persona. También puedo hacer algunos trucos”, seguía.

“Espero que me aceptes. Con amor y un poco de guau, Siggy“, finaliza.

Conmovido con el escrito de la carta decidió llevarse a Siggy con él a casa. La bañó, y le hizo una pequeña cama junto a su sofá.

El hombre aprovechó la oportunidad para publicar un mensaje dirigido a quienes no pueden hacerse cargo de una mascota: “Si alguna vez necesitan separarse de la mascota, el abandono nunca debería considerarse una opción”.

“Esta pequeña me encontró y doy gracias a Dios por eso. Todavía me estremezco al pensar en otras perritas como ella, de pura raza o no, con o sin una nota”, agregó. Su historia se volvió tendencia en Facebook y otras redes sociales.

ACTUALIDAD

