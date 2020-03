Pornhub ayuda a Italia ofreciendo servicio Premium gratis

La web pornográfica más grande del mundo, Pornhub, anuncia que ofrecerá su servicio Premium totalmente gratis para los italianos, que ahora se encuentran en estado de bloqueo por el brote de coronavirus.

Además de dar el servicio exclusivo por 30 días, Pornhub también donará parte de los ingresos del mes para los hospitales de Italia, que, después de China, es el país más afectado por el COVID-19.

Aquí su comunicado oficial:

"Porhub ha decidido donar una parte porcentual de los ingresos del mes de marzo de la plataforma Modelhub para ayudar a Italia durante esta emergencia (…) para hacer más llevadera la estancia en casa, durante todo el mes de marzo se podrá acceder de forma gratuita a Porhub Premium sin necesidad de tarjeta de crédito o datos personales".

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4