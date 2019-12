Prueba de ADN revela que hombre no es el padre, y mujer no recuerda de quién es

Edith se habría realizado un aborto y aseguró que el procedimiento no funcionó por lo que asegura que su hijo es de su ex pareja.

Sin embargo, Damián duda ser el padre y luego de una prueba de ADN, se comprobó que no es así. Edith admitió que no recuerda quien es el padre y Damián dijo que no la puede perdonar.

