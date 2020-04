Así puedes activar la nueva reacción de Facebook: "me importa"

En esta última semana diversos usuarios han estado buscando en internet una serie de trucos para poder activar este nuevo ícono de un emoji sonriente abrazando un corazón; sin embargo, cuentan que no han tenido éxito.

Reacciones de Facebook

Incluso, se ha difundido una teoría en Facebook que, comentando con una gran cantidad de palabras con un buen fin, la puedes obtener, pero esto ha sido desmentido.

Hasta el momento las reacciones de la red social son 6: “Me gusta”, “Me Encanta”, “Me Divierte”, “Me sorprende”, “Me entristece” y “Me enoja’” A estos se le agregará “Me importa”. Por ello debes conocer todos los pasos oficiales y usar responsablemente los comentarios.

Las reacciones o Facebook reactions, nacieron con la finalidad de poder expresar lo que una publicación nos hace sentir de una forma divertida y si algo nos incomoda tambièn se puede manifestar.

A partir de ello se han creado diversidad de reacciones especiales como es el caso del ramo de flores por el Día de la Madre, o el Día de la comunidad LGTBI, con el famoso corazón de colores. Pero ahora, Facebook ha lanzado “Me importa”, reacción relacionada con toda la información sobre el Covid-19.

Lo único que tienes que hacer es tener paciencia, pues esta reacción, de momento, está circulando en parte de Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, así como algunos países de Europa que han sido golpeados duramente por el coronavirus, como el caso de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros.

Para los países de Latinoamérica, aún no hay fecha oficial para su implementación. Todo dependerá de cuándo Facebook decida abrir más sus servidores.