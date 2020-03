Razer se une a la producción de mascarillas para combatir al coronavirus

A través de la red social de twitter, la empresa global dedicada a la fabricación de hardware para videojuegos y el CEO, Min-Liang Tan, comunicaron el inicio de la manufactura de mascarillas médicas, a fin de combatir el covid-19.

Se espera que se llegue a donar cerca de 1 millón de mascarillas a las autoridades de la salud de múltiples países del mundo, comenzando claro está, por Singapur, lugar de las oficinas centrales de la compañía.

Over the past few days, our designers and engineers have been working 24-hour shifts to convert some of our existing manufacturing lines to produce surgical masks so that we can donate them to countries around the world. — Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020

The rest of our Razer global/regional offices will also be reaching out to their respective governments/health authorities to see how we can prioritize our support and donations of surgical masks in the various countries and regions where we have a presence. — Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020

“Todos tenemos un papel que desempeñar y deberíamos estar haciendo todo lo posible con la situación cada vez más seria. Por favor, manténganse a salvo a ustes y su a familia, hagamos apoyo mutuo en estos tiempos difíciles. El equipo de Razer está avanzando para hacer lo que podamos”, comentó Tan.

We are trying to get them out ASAP so they are the standard designs now, but once we have more time....maybe? ;) — Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020

Se conoce el estilo negro con verde que la marca tiene, sin embargo, una periodista de Singapur le preguntó al CEO si las mascarillas tendrían dichos colores, a lo que él respondió: “Estamos tratando de sacarlas lo antes posible, entonces por ahora son con los diseños estándar, pero una vez tengamos más tiempo… ¿tal vez?”.

Es sin lugar a dudas, una marca que a pesar que su foco de trabajo no está destinada a la producción de suministros sanitarios, entiende la situación por la que el mundo está pasando y busca de alguna manera colaborar con el bien común, se espera que más compañías se sumen a esta buena acción a fin de erradicar esta pandemia que asecha al mundo entero.