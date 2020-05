Reconocida modelo mostró su radical cambio tras inyectarse los labios

Una joven llamada Andrea Ivanova residente de Sofía, Bulgaria, quiere ser la chica más bella del mundo, por ello se ha inyectado 20 veces los labios y se ha sometido a la mamoplastía con la mayoría de cirujanos de su ciudad natal.

La estudiante de filosofía alemana, quien se hace llamar "Barbie de la vida real" o "Barbie humana", inició su transformación en 2018, año en el que comenzó a inyectarse ácido hialurónico para darles más volumen a sus labios. Ivanova repite el procedimiento cuando nota que el tamaño de su boca disminuye.

Tras recibir su vigésima inyección en la zona y mostró el resultado en redes sociales. Andrea Ivanova admitió que no se detendrá en este objetivo pese a que hay momentos en donde no puede cerrar la boca debido al tamaño de sus labios.

“Mi médico me ha dicho que me va a poner más inyecciones, pero me dijo que tengo que esperar al menos dos meses”, explicó Andrea Ivanova al sitio TMZ.