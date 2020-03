El relato de un paciente con covid-19: 'Me empecé a ahogar, a sentir el pecho duro, como yeso'

Hasta la fecha van más de 745.000 contagiados de coronavirus y los fallecidos superan los 35.000 a nivel mundial, siendo Estados Unidos e Italia los países más afectados.

A pesar de las cifras y las recomendaciones de la Organización mundial de la Salud (OMS), aún hay quienes creen que el virus no es tan peligroso como dicen y desestiman la importancia del aislamiento social.

Pero lo cierto es que a estas alturas no hay nadie que esté libre de contagiarse, independiente de la edad que tenga o el lugar en que se encuentre. Tampoco asegura el tomar todas las medidas de precaución. Bien lo sabe Rafael Valenzuela, un chileno que se contagió de covid-19, a pesar de que siguió los protocolos al pie de la letra.

Según contó Valenzuela en un video que publicó en su cuenta de Facebook, el miércoles de la semana pasada comenzó con un fuerte dolor de cabeza por lo que decidió ir a un hospital. Ahí le hicieron los exámenes correspondientes y lo enviaron de vuelta para su hogar.

"Desde antes venía tomando todas las precauciones, pero me empecé a ahogar, a sentir el pecho duro, como si fuera de yeso y a ahogarme. Después vinieron los dolores de cabeza", dice Valenzuela quien se dirigió nuevamente a la clínica luego que los síntomas se hicieran más evidentes.

El relato es bastante dramático y el objetivo es que las personas tomen conciencia de las consecuencias de este virus, ya que no discrimina a nadie. "Les quiero contar que esta enfermedad no tiene ningún remedio. Se me fue a los pulmones y aquí hay dos opciones de salir: caminando o en un cajón. Así de fuerte", señaló.

"Lo que les quiero decir es que se cuiden. Si no me quieren escuchar, háganlo por sus hijos, sus nietos. Háganlo por sus hermanos, por su pareja, por su mamá, sus sobrinos. Porque al final el bicho está ahí. No sabemos dónde ni cómo, pero está", agregó Valenzuela, quien asegura que tiene una vida sana en la que no bebe alcohol ni fuma.

